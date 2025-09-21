Ruzzola nel vaio per cento metri, grave una escursionista 52enne

Incidente in montagna sul monte Torla, escursionista recuperato dal Soccorso alpino dopo un ruzzolone di cento metri: è grave.

Ruzzola per un centinaio di metri dalle parti di Selva di Progno, grave escursionista: alle 12.50 di oggi, domenica 21 settembre, è scattato l’allarme per una escursionista di 52 anni (al momento non sono note altre generalità) che, scendendo lungo il sentiero che porta alla falesia del monte Torla, era scivolata, iniziando a ruzzolare in un vaio tra la vegetazione.

Non riuscendo più a vederla, né a sentirla i compagni hanno lanciato l’allarme. Prima di decollare, l’elicottero di Verona emergenza ha imbarcato tre tecnici del Soccorso alpino per collaborare nelle operazioni, mentre un quarto, che si trovava nelle vicinanze del luogo dell’incidente, si è recato sul posto in autonomia.

Sbarcati nelle vicinanze, equipe medica, tecnico di elisoccorso e squadra in supporto hanno raggiunto l’infortunata, finita un centinaio di metri sotto il sentiero, e le hanno prestato le prime cure a seguito del possibile politrauma riportato. Liberato un varco per agevolare il recupero, la donna è stata issata a bordo con un verricello e trasportata all’ospedale di Borgo Trento.