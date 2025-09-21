Cerimonia per Salvo D’Acquisto a Castel d’Azzano.

Sabato 20 settembre la comunità di Castel d’Azzano ha reso omaggio al vice brigadiere dei carabinieri Salvo D’Acquisto, dichiarato Venerabile Servo di Dio lo scorso febbraio. Nella chiesa parrocchiale si è svolta una cerimonia organizzata dalla parrocchia, dall’Arma dei carabinieri e dalla locale sezione dell’Associazione nazionale carabinieri, con il patrocinio del Comune.

La celebrazione eucaristica, officiata dal cappellano militare don Corrado Tombolan insieme a don Bruno Zuccari, ha rappresentato il momento più intenso, accompagnato dagli onori militari di due carabinieri in grande uniforme. Durante l’offertorio è stata portata all’altare un’immagine di Salvo D’Acquisto, simbolo del sacrificio compiuto il 23 settembre 1943, quando si autoaccusò per salvare 22 civili dalla fucilazione nazista, gesto che gli valse la Medaglia d’Oro al valor militare.

Autorità civili e militari, tra cui il vice sindaco Antonello Panuccio e il comandante provinciale colonnello Claudio Papagno, hanno preso parte alla cerimonia, conclusa con un corteo verso il monumento a lui dedicato in via Salvo D’Acquisto. Qui sono stati deposti fiori, eseguito l’alzabandiera e suonato il “Silenzio”.