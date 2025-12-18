Paolo Arena è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Verona: succede a Giuseppe Riello, resterà in carica fino al 2029.

Paolo Arena è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Verona. Eletto all’unanimità oggi nel corso del consiglio dell’ente camerale, Arena succede a Giuseppe Riello – che ha ricoperto il ruolo dal 2014 al 1° dicembre di quest’anno – e resterà in carica fino al 2029.

“Desidero ringraziare il presidente Riello per il lavoro svolto in questi anni alla guida della Camera di Commercio, caratterizzati da impegno, visione e attenzione costante al sistema economico veronese – ha commentato il neo presidente Paolo Arena –. Assumo questo incarico con un grande senso di responsabilità e con l’obiettivo di proseguire nel segno della continuità, valorizzando il percorso già avviato e rafforzando il ruolo dell’ente camerale come punto di riferimento per le imprese, il territorio e le istituzioni. Verona, forte anche del suo tessuto produttivo, deve ambire a confermare la sua centralità sia in ambito regionale che nazionale”.

“Negli ultimi dodici anni abbiamo lavorato con dedizione a sostegno delle imprese, costruendo una base solida per il futuro della Camera di Commercio – ha dichiarato il presidente uscente Giuseppe Riello –. Sono certo che il nuovo presidente Paolo Arena, al quale rivolgo le mie più sincere congratulazioni, saprà portare avanti l’impegno in chiave innovativa e condivisa. Ringrazio – ha concluso l’attuale presidente di Confindustria Verona – la struttura, i consiglieri e le Giunte esecutive che mi hanno affiancato nei vari mandati, contribuendo a rendere la Camera sempre più protagonista dello sviluppo locale”.

Arena, il collezionista di presidenze.

Classe 1968, Paolo Arena è presidente di Confcommercio Verona e componente della Giunta nazionale di Confcommercio. È inoltre presidente di Catullo SpA, società di gestione dell’aeroporto di Verona. Prima della nomina a presidente dell’ente camerale ha ricoperto i ruoli di componente di Giunta, consigliere e vicepresidente. È laureato in Scienze della Politica e delle Relazioni Internazionali.