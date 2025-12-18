Controlli straordinari dei carabinieri Nas e Nil nei locali del centro di Verona e del Garda.

I carabinieri di Verona e di Peschiera del Garda nei giorni 16 e 17 dicembre scorsi hanno svolto un servizio di controlli straordinari del territorio condotto congiuntamente con il Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro e dal Nucleo antisofisticazione e sanità in alcuni locali. In campo i comandi stazione carabinieri di Verona Principale, Lazise e Bardolino, con lo scopo di prevenire e contrastare le irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e alla tutela della salute pubblica rispettando quelle che sono le normative igienico-sanitarie, con particolare attenzione agli esercizi commerciali e alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, le operazioni di controllo, iniziate proprio in un noto locale del centro storico scaligero, ha permesso di accertare alcune violazioni in materia di sicurezza nel posto di lavoro, ma anche sulla corretta istaurazione dei contratti, facendo si che venissero elevate alcune sanzioni amministrative, identificando ben 7 persone tra dipendenti e proprietari all’interno del locale.

Controlli anche sul lago di Garda.

Nella giornata del 17 dicembre i controlli si sono spostati nelle zone del lago di Garda, dove presso un ristorante della zona sono state accertate alcune violazioni amministrative ed elevando correlate contravvenzioni per un totale di circa 4mila euro identificando anche qui 11 persone.

Le attività di controllo da parte dei militari, e di tutti i Nuclei carabinieri presenti nel territorio veronese, proseguiranno anche nelle prossime settimane, includendo tutto il territorio scaligero, nell’ottica di garantire legalità, sicurezza e soprattutto qualità dei servizi offerti alla collettività.