La palestra della scuola di Quinzano era inutilizzata dal 2025: la riapertura prevista a settembre.

La palestra interrata della scuola secondaria 1° “C. Battisti”, in via Mercantini, a Quinzano, inutilizzata dal 2020, da settembre torna nuovamente accessibile agli studenti e alle tante realtà sportive presenti nel quartiere. Un risultato importante, reso possibile da un recente intervento di sistemazione degli accessi, realizzato dall’Amministrazione comunale, che ha reso più fruibile la palestra attraverso un percorso d’ingresso autonomo, con scala esterna dedicata.

I lavori.

L’interevento, richiesto dall’Assessorato all’Edilizia scolastica, ha previsto in particolare: l’apertura di un varco nella recinzione, per l’installazione del nuovo cancelletto pedonale su via Mercantini; la posa del cancello; la realizzazione della scala d’ingresso esterna per la palestra interrata che fungerà da uscita di sicurezza.

Nell’area del cortile della scuola sono state inoltre realizzate: un cancelletto pedonale; le rampe di accesso dalla strada al cortile; la pavimentazione drenante in un’ampia parte del cortile; l’installazione dell’illuminazione esterna; un nuovo vialetto tra il cancello e la scala. Costo complessivo dell’intervento 70 mila euro. La palestra tornerà accessibile da settembre.

“Un intervento che consente di rimettere in funzione la palestra piccola delle Battisti – precisa l’assessora all’Edilizia scolastica Elisa La Paglia –, che era molto utilizzata e richiesta, oltre che dalla scuola, dalle società sportive del quartiere. E’ dal 2020 che non è accessibile da nessuno e già prima non era più utilizzata nemmeno dalla scuola.

Uno spazio per la scuola e per la comunità.

L’obiettivo, oltre alla riacquistata fruibilità della palestra, è di dare una doppia funzionalità a tutta questa parte dell’edificio, con spazi accessibili sia dalla scuola che dai residenti. La volontà, che sarà condivisa con la dirigenza scolastica e gli insegnanti, è quella di spostare da questa parte dello stabile, al piano terra, anche la Biblioteca civica, ora sacrificata in spazi molto piccoli, e di rendere accessibile anche a cittadini e associazioni la sala teatro presente al primo piano”.

“Il riutilizzo della palestra da parte della scuola oltre a diversificare le attività motorie e sportive degli studenti – spiega la presidente della Circoscrizione 2 Elisa Dalle Pezze –, consente di dotare la Circoscrizione 2 di uno spazio ulteriore da poter dare in concessione alle associazioni sportive. Un intervento fortemente sollecitato dalla Circoscrizione. Da settembre abbiamo già due associazioni che ne hanno fatto richiesta per le loro attività”.