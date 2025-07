San Michele Extra, spacciatore 65enne arrestato: nascondeva 70 dosi di cocaina in casa.

Sabato 20 luglio a San Michele Extra, un 65enne cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e arrestato con l’accusa di spaccio, dopo essere stato beccato con oltre 70 dosi di cocaina.

Tutto è iniziato quando l’uomo, alla vista della pattuglia del Radiomobile, ha tentato di allontanarsi in fretta gettando a terra quattro dosi di cocaina già pronte per essere vendute. I militari lo hanno inseguito e, nonostante abbia cercato di resistere e persino aggredirli, sono riusciti a bloccarlo utilizzando lo spray in dotazione. Nessuno è rimasto ferito.

A quel punto i Carabinieri hanno deciso di perquisire la casa dell’uomo, dove è arrivata la scoperta: oltre 70 dosi di cocaina pronte per lo spaccio, per un totale di oltre 45 grammi. In casa c’erano anche più di 3.400 euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività illecita, e un bilancino di precisione, strumento usato solitamente per suddividere le dosi.

L’uomo è stato portato in caserma per l’identificazione e poi arrestato. Su disposizione della Procura di Verona, è stato trasferito al carcere di Montorio.