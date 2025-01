Palestra di Poiano, nessuna anomalia: sarà riattivato il riscaldamento

Palestra di Poiano, tutto ok dopo i malesseri di domenica pomeriggio.

Sarà riattivato domani sera il riscaldamento nella palestra della scuola primaria di Poiano in piazza delle Penne Mozze, fatta evacuare nel pomeriggio di domenica durante lo svolgimento di una partita di pallavolo dopo la segnalazione ai Vigili del Fuoco di alcuni casi di malessere tra gli spettatori.

In via preventiva nella palestra oggi era stato chiuso il riscaldamento per permettere ai tecnici degli uffici comunali di effettuare le verifiche sulla caldaia e le operazioni di pulizia dei filtri. Dagli accertamenti non è emersa alcuna anomalia all’impianto. Pertanto verrà regolarmente riacceso nella giornata di domani.