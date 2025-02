Le pagelle d’oro portano 225 giovani studenti veronesi al teatro Filarmonico

Novità per i premi delle pagelle d’oro: per gli studenti più meritevoli di Verona la possibilità di assistere a uno spettacolo al teatro Filarmonico.

Le pagelle d’oro portano i ragazzi e le ragazze più meritevoli di Verona al teatro Filarmonico. Quest’anno infatti gli studenti più bravi delle scuole medie cittadine vengono premiati in modo nuovo. Rispetto al passato infatti, in cui i premi consistevano in ingressi gratuiti ai musei e monumenti cittadini, gratuità che da febbraio 2024 sono state rese fruibili a tutti i minori di anni 18, quest’anno studenti e studentesse potranno provare la magia di assistere agli spettacoli inseriti nel cartellone del festival lirico 2025 e del Teatro Filarmonico. Un’opportunità frutto della collaborazione tra Comune, che si fa carico della spesa dei biglietti, e Fondazione Arena, unite nella volontà di avvicinare i giovani e le giovani studentesse veronesi a conoscere ed apprezzare l’offerta culturale di un’eccellenza conosciuta in tutto il mondo.

Sono 225 i ragazzi e le ragazze che hanno concluso la terza media nell’anno educativo 2023/2024 con una pagella d’oro. A ciascuno di loro e alle rispettive famiglie l’amministrazione ha inviato nelle scorse settimane una lettera per complimentarsi degli ottimi risultati raggiunti, informandoli della novità del premio.

In sostanza i premiati potranno richiedere un biglietto omaggio per assistere a uno dei seguenti spettacoli in Arena, La Traviata, Aida, Carmen, Nabucco e Rigoletto. Contestualmente, per lo stesso spettacolo, si potranno acquistare fino a 2 biglietti in platea ad un costo speciale. In alternativa, i premiati potranno richiedere due biglietti omaggio per uno spettacolo a scelta tra ‘Le incredibili avventure di Mister Fogg’ o ‘Pierino e il Lupo’ in programma al Teatro Filarmonico.

Oggi la giunta ha approvato l’accordo di collaborazione tra Comune e Fondazione Arena, nonché l’impegno economico necessario per l’iniziativa.

“Il teatro deve saper coinvolgere i giovani”.

“Il teatro deve saper coinvolgere i giovani, che sono già oggi un pubblico importante – sottolinea il sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia -. Siamo pertanto felici di essere parte attiva di questo progetto che premia l’impegno degli studenti con esperienze culturali d’eccellenza. Con la proposta formativa Arena Young, nell’ultimo anno abbiamo ospitato al Filarmonico 8 mila ragazzi, l’obiettivo è fare sempre meglio”.

“Dopo il progetto che ha portato l’insegnamento del canto lirico nelle scuole – afferma l’assessora alle Politiche educative Elisa La Paglia –, con questa iniziativa siamo felici di promuovere tra i più giovani la possibilità di partecipare ad alcune delle esperienze culturali più significative della nostra città. Il premio vuole inoltre essere un incentivo per mantenere viva la passione per lo studio”.