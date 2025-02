Animalisti vestiti da Squid Game, blitz davanti ai cancelli della Aptuit

Blitz animalista in stile Squid Game alla Aptuit di Verona.

Ancora un blitz animalista a Verona contro Aptuit: nella tarda serata di ieri, lunedì 10, militanti di “Centopercentoanimalisti” hanno protestato davanti ai cancelli del centro ricerche, accusato dai manifestanti di sperimentazioni su cuccioli di Beagle.

Travestiti da personaggi di Squid Game, gli animalisti hanno affisso uno striscione con una frase della seria tv, “La pioggia sa qual è il momento migliore per cadere”, e acceso fumogeni, dileguandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La protesta avviene in vista della decisione del Tar di Roma, attesa per marzo, sull’autorizzazione a riprendere gli esperimenti sui cuccioli di Beagle.