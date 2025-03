A Verona tornano i pacchetti vacanze al mare per over 65: come fare

Verona, pacchetti vacanze al mare per over 65, aperte le prenotazioni dal 20 marzo: ecco come funzionano.

A Verona tornano le vacanze in albergo dedicate agli over 65, prenotazioni dal 20 marzo. Il Comune, attraverso l’Ufficio turismo sociale dell’assessorato ai Servizi sociali, ripropone una delle iniziative più apprezzate dai cittadini, offrendo la possibilità di vivere una vacanza all’insegna del relax, del benessere e della socializzazione, con turni organizzati nei mesi di giugno, luglio e settembre.

Dettagli dei pacchetti vacanza.

Si potrà soggiornare per l’estate 2025 nelle località: Emilia Romagna: Cesenatico, Gatteo Mare, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. Sicilia: Cefalù. Sardegna: Orosei.

Ogni proposta include il servizio di trasporto completo da Verona, in pullman Gran Turismo o trasporto aereo e bus navetta fino all’hotel ospitante e ritorno, accompagnatore-animatore responsabile per ogni gruppo, soggiorno in hotel 3 o 4 stelle, trattamento in pensione completa con bevande incluse, servizio spiaggia, assicurazione annullamento viaggio per motivi di salute per i soggiorni con volo aereo (salvo franchigia) e rimborso della quota versata in caso di rinuncia per motivi di salute.

Le prenotazioni saranno aperte a partire da giovedì 20 marzo direttamente online collegandosi al sito www.comune.verona.it/turismosociale oppure sarà possibile telefonare ai numeri 045 8077056 – 8077472. Per potersi iscrivere occorre aver compiuto 65 anni (nel caso di coniugi, almeno uno della coppia), essere residenti nel Comune di Verona ed essere completamente autosufficienti.

Per informazioni: Ufficio Turismo Sociale – via Adigetto, 10 – Tel. 045 8077056 – 8077472 oppure sul sito del Comune di Verona www.comune.verona.it/turismosociale o alla mail: turismo.sociale@comune.verona.it