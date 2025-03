Verona, incidente in via Roveggia: vigili del fuoco e polizia locale sul posto.

Incidente tra due veicoli nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 marzo, in via Roveggia a Verona, all’incrocio con via Germana: sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Non si conoscono al momento le cause dell’incidente.

La stessa polizia locale, intervenuta per deviare il traffico, invita a “non transitare in zona” per non complicare ulteriormente la situazione viabilistica.

(notizia in aggiornamento)