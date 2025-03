Marito e moglie morti da mesi trovati da tre ragazzini dentro una villetta a Verona

Il macabro ritrovamento a Montericco, sulle colline di Verona.

Macabro ritrovamento nella serata di oggi, lunedì 17 marzo, sulle colline di Verona, vicino a Parona: una coppia, marito e moglie, morti presumibilmente da mesi, sono stati trovati all’interno di una villetta a Montericco.

A fare la terribile scoperta sarebbero stati tre ragazzini, che dopo aver scavalcato il cancello ed essere entrati in casa si sono trovati davanti a una scena da vero e proprio film dell’orrore. I due corpi, ormai mummificati, si trovavano in due punti diversi della casa. La morte, secondo le prime indiscrezioni, risalirebbe ad almeno tre mesi fa, anche se non si conoscono ancora le cause che hanno portato al decesso di marito e moglie. Le indagini sono affidate alla polizia di Verona.