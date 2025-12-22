Verona digitale: oltre 172 mila cittadini hanno già scelto la Super App di Poste.

La rivoluzione digitale di Poste Italiane segna numeri da record e Verona grazie alla “Super App”: sono già in 172 mila a usarla. Sono circa 16 milioni gli italiani che hanno già adottato “P”, la piattaforma “all-in-one” che ha integrato i precedenti servizi di BancoPosta e Postepay, diventando rapidamente leader tra le applicazioni gratuite sugli store digitali.

Il primato di Verona e del Veneto.

In Veneto, l’adozione della Super App corre veloce: circa un cittadino su cinque la utilizza regolarmente, per un totale di quasi 920 mila utenti a livello regionale. Nella classifica dei capoluoghi veneti, Verona conquista il secondo gradino del podio con 172.180 app attive, preceduta solo da Padova (188.350) e seguita da Venezia (165.458).

Tutti i servizi in un “tap”.

Il successo dell’applicazione risiede nella sua capacità di semplificare la vita quotidiana, offrendo in un’unica interfaccia servizi che prima richiedevano accessi separati.

Gestione finanziaria: amministrazione di conti BancoPosta, carte Postepay e libretti di risparmio.

Pagamenti e prelievi: ricariche, bonifici, pagamento di bollettini e bollo auto, fino al prelievo di contanti senza carta presso gli ATM Postamat.

Utenze ed Energia: gestione delle polizze assicurative, delle linee telefoniche e sottoscrizione dei contratti luce e gas con Poste Energia.

Logistica: monitoraggio delle spedizioni e prenotazione del turno allo sportello per evitare code negli uffici postali.

Verso il Wallet Digitale.

Oltre alle funzioni operative, l’App “P” introduce il wallet digitale, uno spazio sicuro dove conservare non solo le carte di pagamento, ma anche documenti, carte fedeltà e prenotazioni. Grazie alla funzione “Mappe”, gli utenti possono inoltre individuare istantaneamente uffici postali, cassette, locker per i resi e i negozi aderenti al programma di cashback ScontiPoste.