Bentegodi da applausi: il nuoto artistico vola ai Campionati Italiani

Nuoto artistico, esordio d’oro per la Fondazione Bentegodi che vola ai Campionati Italiani.

Nella prima tappa Regionale a Campodarsego, la categoria “Ragazze” della Fondazione Bentegodi vola verso i Campionati Italiani. Le atlete hanno messo in campo una prestazione collettiva di alto profilo, confermando la solidità di un gruppo in costante ascesa tecnica.

Pass per Roma in tasca.

Il verdetto della vasca: la delegazione veronese ha ufficialmente staccato il pass per i Campionati Italiani che si terranno a Ostia il prossimo aprile. Il risultato porta la firma di un collettivo affiatato, composto quasi interamente da atlete al secondo anno di categoria. A trascinare la squadra negli esercizi obbligatori sono state Bianca Tregnaghi, Denise Cucereanu, Alessandra Catini, Asia Sbardellaro, Mia D’Orlando, Camilla Mirandola e Bianca Fila, tutte capaci di ottenere punteggi di ottimo livello.

Non solo obbligatori.

L’ottima prova negli esercizi tecnici non è stata l’unico successo della giornata. La Bentegodi ha infatti blindato la partecipazione nazionale anche per due esercizi di “solo” e due di “doppio”, ampliando notevolmente il numero di atlete che rappresenteranno Verona nella trasferta laziale.

Sfida aperta per il futuro.

C’è spazio anche per un pizzico di rammarico, che si trasformerà certamente in motivazione per i prossimi allenamenti: Penelope Bernardinelli e Viola Romanato hanno mancato la qualificazione nazionale per un soffio. La loro prova è stata comunque definita “incoraggiante” dallo staff tecnico, convinto che “entrambe avranno modo di riscattarsi e unirsi al gruppo per i prossimi appuntamenti stagionali”.