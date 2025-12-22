Via Quinzano cambia look: terminati i lavori di riasfaltatura

Verona, riqualificata un’arteria strategica: via Quinzano torna a pieno regime.

Sono conclusi i lavori di rifacimento di via Quinzano, una delle arterie fondamentali per la viabilità della zona nord di Verona. L’intervento, volto a migliorare la sicurezza e la qualità del manto stradale, è stato annunciato dall’assessore alle Strade e Giardini del Comune di Verona, Federico Benini.

Un collegamento strategico.

Il completamento dell’opera restituisce piena efficienza a un tratto stradale vitale per la circolazione locale. Via Quinzano rappresenta infatti uno dei principali punti di snodo per il traffico cittadino, fungendo da collegamento diretto tra l’omonima frazione e la zona di via Mameli.

La conferma dell’assessore.

Attraverso una nota diffusa sui propri canali social, l’assessore Benini ha confermato l’ultimazione del cantiere, pubblicando le immagini che documentano il nuovo stato della carreggiata dopo l’asfaltatura.