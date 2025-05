Attivo e gratuito in Ostetricia nell’Azienda ospedaliera a Verona il test combinato per lo screening rivolto alle gestanti.

È attivo e gratuito in Aoui, l’Azienda ospedaliera di Verona, il test combinato per lo screening delle più comuni anomalie cromosomiche, rivolto alle gestanti tra l’undicesima e la tredicesima settimana di gravidanza. Introdotto nel 2000 e finora disponibile solo a pagamento, il test viene ora offerto gratuitamente. È una novità importante che rende più accessibile un esame fondamentale per la salute materno-fetale.

Il test.

Il test combinato si compone di un’ecografia per la misurazione della translucenza nucleare e di un prelievo di sangue materno, da eseguire indicativamente 10-12 giorni prima. È un esame non invasivo che mira a individuare precocemente specifiche anomalie cromosomiche come la trisomia 13 (sindrome di Patau), la trisomia 18 (sindrome di Edwards) e la trisomia 21 (sindrome di Down), patologie associate a gravi disabilità intellettive, ritardo della crescita e malformazioni fetali significative.

Modalità di prenotazione.

Il test è prenotabile ed eseguibile in maniera totalmente gratuita poiché garantito dai Livelli Essenziali di Assistenza. Verrà erogato presso gli ambulatori di Diagnosi prenatale dell’ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, Uoc Ostetricia e Ginecologia A e B, dirette rispettivamente da Massimo Franchi e da Valentino Bergamini. La prestazione è normalmente prenotabile tramite Cup con impegnativa del medico di medicina generale, mentre per le gestanti che hanno avviato già nelle prime settimane di gravidanza il percorso di assistenza ostetrica, la prenotazione potrà avvenire anche da parte del personale medico o infermieristico dopo la prima visita. I codici per le prestazioni sono 88.78.4 (ecografia ostetrica) e 90.17.6 (duo test), entrambi prescrivibili in esenzione fino alla 13a settimana di gravidanza (esenzioni 401-413).

Nella foto, da sinistra il team ecografico delle Uoc A e B: Irene Padovani, Francesca Presti, Valentino Bergamini, Carla Zamboni, Ricciarda Raffaelli, Massimo Franchi, Elena Mantovani, Giulia Biancotto, Valeria Tamborrino.