Controlli della polizia locale di Verona nella notte tra sabato e domenica: nove ubriachi al volante, 15 monopattinisti multati.

Nella notte tra sabato e domenica, a partire dalle ore 2, la polizia locale di Verona ha intensificato i controlli lungo le strade cittadine: obiettivo contrastare la guida in stato di ebbrezza e migliorare la sicurezza stradale. Le sei pattuglie del reparto territoriale hanno operato principalmente nelle zone delle Torricelle e tra Veronetta e via Torbido, utilizzando nuovi etilometri digitali ad alta sensibilità per verificare le condizioni dei conducenti.

Nel corso di tre ore, gli agenti hanno fermato 56 automobilisti, di cui nove sono risultati positivi all’alcoltest: cinque sono stati sanzionati a livello amministrativo, mentre quattro hanno ricevuto una denuncia penale per guida in stato di ebbrezza con livelli superiori a 2 grammi per litro. Complessivamente, circa il 16% dei conducenti controllati è risultato fuori norma. Oltre a questi, sono stati multati 15 monopattinisti per mancato utilizzo del casco e un automobilista per ubriachezza molesta. Due patenti sono state ritirate con minisospensione.

Nonostante nel 2025 non si siano registrati incidenti mortali – un record positivo rispetto ai sei decessi dello stesso periodo del 2024 – il numero complessivo di sinistri in città è in aumento. Dal 1° gennaio al 10 maggio, la polizia locale di Verona ha rilevato 584 incidenti stradali, tra cui l’ultimo sabato sera in via dell’Autiere, causato da un conducente con un tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi per litro, ben oltre il limite legale.