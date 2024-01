Verona si oppone allo spreco con la campagna “Attenti alle porte”

Porte aperte nei negozi, uno spreco energetico che deve terminare: ecco la campagna del comune di Verona “Attenti alle porte”.

Le porte aperte nei negozi, sono uno spreco, e il comune di Verona si attiva con la campagna di sensibilizzazione “Attenti alle porte”. L’amministrazione sollecita i commercianti a chiudere le porte dei negozi perennemente spalancate, estate e inverno. Questa abitudine, visto che i condizionatori o il riscaldamento vanno a palla, è in netto contrasto con il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di gas.

Riparte quindi la campagna di sensibilizzazione “Attenti alla porte” lanciata nel 2019 da Comuni del Veneto e Unioncamere del Veneto. Obiettivo: evitare sprechi di energia, inutili immissioni di anidride carbonica nell’ambiente e bollette più care del necessario. “Tenere sempre aperte le porte dei negozi consuma molta energia e inquina l’aria”. Questo è il messaggio di una vignetta della nuova campagna ‘Attenti alle porte!’.

Vetrofanie per i negozi.

Riparte così l’iniziativa dedicata al risparmio energetico, alla quale aderiscono le attività commerciali e artigianali che si affacciano su pubblica via a Verona. In distribuzione gratuitamente le vetrofanie da esporre sulle vetrine per sensibilizzare cittadini e clienti. Gli adesivi sono in distribuzione gratuitamente in Comune, per i commercianti.

L’iniziativa aperta a tutti, sarà pubblicata sui social network del Comune di Verona e sui totem elettronici informativi cittadini. Tutti possono condividere le vignette nei propri profili social per sostenere questo gesto: aprire la porta solo per uscire o entrare. Questo fa risparmiare tra il 30 e il 50 per cento di energia e riduce l’inquinamento.

Il progetto è nato nell’ambito del “Protocollo aria”, per favorire le attività di coordinamento per il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. Impegno finalizzato al contenimento dell’inquinamento atmosferico da polveri sottili.

Per mostrare concretamente il proprio impegno nella lotta ai cambiamenti climatici e dire basta allo spreco energetico, negozianti ed esercenti possono applicare sulle proprie vetrine o porte di accesso, le vetrofanie “Attenti alle porte” e “Protocollo Aria”, sensibilizzando così cittadini e clienti. Per richiedere le vetrofanie consultare il sito del Comune di Verona alla pagina ‘Attenti alle Porte’.