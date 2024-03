Olimpiadi 2026: Verona si adegua, interventi in vista per l’Arena e cambiamenti sulla viabilità.

Verona si adegua a diventare città olimpica, con l’Arena come fulcro delle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Per rendere questa esperienza un successo per tutti, è fondamentale che la città sia accessibile e inclusiva in ogni suo aspetto: dai monumenti alle infrastrutture, dagli impianti sportivi alle strutture ricettive.

L’amministrazione comunale sta affrontando questa sfida sia sul fronte organizzativo che su quello delle risorse umane e finanziarie. I Giochi Olimpici, ha sempre sottolineato palazzo Barbieri, rappresentano un’opportunità unica per consegnare alle generazioni future una Verona più inclusiva e accessibile, con un’anfiteatro visitabile da tutti, che mantenga al contempo il suo inestimabile valore storico e culturale.

Gli interventi.

Per rendere l’Arena accessibile a tutti, saranno necessari una serie di interventi per migliorare la percorribilità orizzontale e verticale. Oltre a strumenti per visite assistite e alternative, anche virtuali. Si prevede inoltre la riqualificazione dei servizi igienici e degli accessi all’anfiteatro. Saranno realizzati interventi anche sulla viabilità cittadina, per rendere completamente accessibili le principali arterie di avvicinamento all’Arena. Tutti questi interventi seguiranno le Linee guida per l’accessibilità universale e l’inclusione nelle città della Regione del Veneto ospitanti i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Per discutere il tema il 28 febbraio si è tenuto un incontro in municipio, promosso dalla Regione Veneto. Oltre al sindaco Tommasi, c’era la vicepresidente della Regione Veneto De Berti, consulenti regionali e dirigenti comunali. Questo momento di confronto è stato fondamentale per definire gli obiettivi e le modalità operative delle Linee guida, che costituiranno un importante legacy immateriale dopo i Giochi Olimpici.