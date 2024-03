Video e foto porno di bambini su cellulare e pc, 28enne veronese ai domiciliari

Verona, 28enne impiegato arrestato con l’accusa di pedopornografia: aveva quasi 400 foto e video porno di bambini su cellulare e pc.

Gli hanno trovato quasi 400 foto e video porno di bambini e ragazzini su cellulare e pc: 28enne impiegato veronese finisce ai domiciliari. A risalire a lui, grazie a una serie di accertamenti informatici, è stata la Dda di Venezia, che ha condotto le indagini.

Nel corso della perquisizione a casa del 28enne, che lavora per un’azienda veronese, sui suoi dispositivi elettronici sono stati trovati 398 tra foto e video, dal contenuto sessualmente esplicito, aventi per protagonisti bambini tra i 6 e i 14 anni. Materiale sequestrato sul quale sono ancora in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Il giovane è stato portato in carcere con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico.

Davanti al gip del tribunale di Verona, il 28enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice lo ha scarcerato disponendone la misura cautelare degli arresti domiciliari.