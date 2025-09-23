Cambio al vertice per Confcommercio Giovani Verona

Eletto il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Verona.

Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Verona: l’assemblea dell’associazione, ha nominato Emanuel Baldo nuovo presidente, che raccoglie il testimone da Luigi Boscolo Bariga, in carica dal 2019.

La vicepresidenza è stata affidata ad Andrea D’Angelo, già consigliere del gruppo, mentre il nuovo Direttivo vede anche Riccardo Arena, Giulio Padoan, Federico Martini e Mattia Tubini come new entry, affiancati dai confermati Nicolò Alberti e Giacomo Ballerini, e dall’ex presidente Boscolo Bariga.

Chi è Emanuel Baldo.

Classe 1986, Baldo vanta già una lunga esperienza nel Gruppo Giovani: nel precedente mandato è stato vicepresidente e attualmente ricopre anche il ruolo di vicepresidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio, oltre a quello di vicepresidente provinciale degli esercenti Fipe Confcommercio.

Direttore commerciale dell’azienda di famiglia Apsa, proprietaria della catena di distributori “Al Risparmio” con bar annessi, Baldo guiderà il gruppo che rappresenta gli under 42 del commercio, turismo, servizi e piccole e medie imprese veronesi. Tra le iniziative di spicco che continueranno sotto la sua presidenza c’è la Scuola per l’imprenditoria, un percorso formativo pluridecennale dedicato agli aspiranti imprenditori, coordinato dal Gruppo Giovani di Confcommercio Verona e in collaborazione con le altre associazioni di categoria.