Verona e provincia e Plastic Free, unite per fiumi più puliti

Plastic Free: a Verona e provincia torna la mobilitazione per ripulire il territorio dalla plastica.

Verona e provincia protagoniste del Sea & Rivers: volontari Plastic Free in azione per la tutela dell’ambiente e dei corsi d’acqua veronesi. Sabato 27 e domenica 28 settembre torna anche in provincia di Verona l’evento promosso dalla Onlus per la pulizia di fiumi, laghi e aree naturali. Tra passeggiate ecologiche, raccolte di rifiuti e attività di sensibilizzazione, i volontari saranno impegnati in diversi comuni, da Cavaion Veronese e Caprino Veronese a Bussolengo, San Pietro di Morubio, Veronella, Vigasio, Legnago, Roverchiara e la città di Verona.

Plastic Free Onlus organizza in tutta Italia oltre 260 eventi, e il Veneto si distingue con 42 appuntamenti, molti dei quali concentrati proprio nel territorio scaligero. L’iniziativa ha l’obiettivo di ridurre la plastica che finisce nei corsi d’acqua e nei mari: secondo le stime, l’80% della plastica marina proviene dai fiumi, che ogni anno riversano milioni di tonnellate di rifiuti nell’ambiente.

“Sea & Rivers rappresenta un grido collettivo di speranza e di azione”, spiega Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus. “Ogni singolo gesto conta. In sei anni abbiamo rimosso oltre 4,6 milioni di chili di plastica dai nostri fiumi e mari, ma ora è il momento di fare ancora di più”.

L’appuntamento non è solo una pulizia, ma anche un momento di sensibilizzazione: scuole, famiglie, associazioni e imprese locali sono invitate a partecipare, con il sostegno di Mini Italia attraverso il progetto MINI for the Planet, che promuove l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente.

Come partecipare.

Per partecipare, basta iscriversi gratuitamente sul sito di Plastic Free e scegliere l’evento più vicino. In provincia di Verona, sabato e domenica i volontari saranno impegnati lungo fiumi, argini e aree verdi cittadine, contribuendo a rendere più pulito e vivibile il territorio e a proteggere la biodiversità locale.