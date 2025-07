Approvata in giunta l’analisi di fattibilità per un parco giochi inclusivo da realizzare nell’area di Forte Santa Caterina.

Un altro tassello importante si aggiunge al progetto di rigenerazione dell’area del Forte Santa Caterina: la giunta comunale di Verona ha approvato un’analisi di fattibilità per la realizzazione di un parco giochi inclusivo, pensato per essere accessibile a tutti i bambini e gli adulti, senza distinzioni.

L’intervento fa parte del più ampio piano di recupero e valorizzazione dell’ex forte ottocentesco, un’area finora inutilizzata che sta gradualmente tornando a essere un luogo vivo e aperto alla comunità. Grazie a fondi del Pnrr e ad altri finanziamenti comunali, l’intera zona sarà trasformata in uno spazio verde multifunzionale, dove troveranno posto attività culturali, servizi, spazi per lo sport, residenze e centri per l’inclusione sociale.

“Di aree gioco così a Verona non ce ne sono molte – spiega l’assessore alle Opere complesse, Tommaso Ferrari – i parchi giochi sono stati progettati spesso secondo standard che non considerano le esigenze di accessibilità di bambini e bambine o adulti con disabilità. Quest’area sarà progettata considerando questo aspetti, secondo il criterio del “design for all”, che significa progettare spazi inclusivi per tutte e tutti”.

“Vogliamo cambiare l’approccio, progettando luoghi che siano di per sé inclusivi, non considerando le persone secondo categorie, ma pensando a spazi per i cittadini” aggiunge l’assessora alle Politiche sociali, Luisa Ceni.

Il parco giochi avrà un costo complessivo di 260mila euro e sarà progettato per garantire la massima fruibilità anche a persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive. L’area ospiterà giochi accessibili, percorsi sicuri e un arredo urbano studiato per accogliere famiglie e persone di ogni età.