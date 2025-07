Tutto esaurito per la data all’Arena di Verona de “L’ultima Notte Rosa the Final Tour” di Umberto Tozzi.

Sold out il 5 ottobre “L’ultima Notte Rosa the Final Tour” all’Arena di Verona, l’evento con cui Umberto Tozzi celebra il suo ultimo show nell’anfiteatro veronese.

Questo appuntamento – che fa parte del tour mondiale in 4 continenti con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live – sarà un’occasione speciale per il pubblico italiano di godere dello straordinario repertorio di uno degli artisti italiani più amati di tutti tempi. Un concerto unico, con grandi ospiti, che racchiuderà tutta l’emozione del pubblico che lo ha applaudito in tutto il mondo, e che – tante volte nella magia dell’Arena di Verona – ha cantato a squarciagola le sue hit senza tempo e luogo – tra cui “Ti amo”, “Tu”, “Gloria”, “Stella stai”, “Notte rosa”, “Si può dare di più”, “Gente di mare”, “Gli altri siamo noi”, “Io muoio di Te”.

Sul palco dell’anfiteatro veronese saranno ospiti altre grandi voci della musica italiana: Marco Masini, Raf, Hauser, The Kolors sono i primi nomi annunciati.

L’anniversario di Airc.

Lo speciale appuntamento all’Arena di Verona con “L’ultima Notte Rosa the Final Tour” di Umberto Tozzi ha un ulteriore valore aggiunto perché si inserisce tra gli eventi del sessantesimo anniversario di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro che celebra sei decenni di impegno per rendere il cancro sempre più curabile. Un impegno concreto che si è tradotto in circa 2,5 miliardi di euro destinati al sostegno della migliore ricerca oncologica indipendente nel nostro Paese.

“Il concerto di Tozzi all’Arena di Verona è sicuramente uno degli eventi più attesi del nostro sessantesimo anniversario – sottolinea Daniele Finocchiaro, Consigliere Delegato Fondazione Airc –. Sapere che siamo già sold-out conferma ancora una volta la grande vicinanza e partecipazione della nostra comunità fatta da 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20.000 volontari, 5.400 scienziati e tantissimi partner”.