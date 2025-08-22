Verona rimette a nuovo i giochi nei giardini e parchi pubblici cittadini

Il comune di Verona investe 80mila euro per rimettere a nuovo i giochi nei giardini e parchi pubblici cittadini.

Saranno rimessi a nuovo o sostituiti molti dei giochi presenti in giardini e parchi pubblici di Verona. I primi interventi a partire dall’autunno, per un valore complessivo di 80 mila euro.

“Una scelta di investimento importante volta a garantire la qualità dei servizi gioco offerti ai più piccoli nei tanti parchi e giardini pubblici cittadini – sottolinea l’assessore ai Giardini e arredo urbano Federico Bernini –. Attraverso diversi interventi saremo in grado di sistemare numerosi giochi e a installare tante nuove altalene, scivoli e strutture”.

I parchi e giardini coinvolti nel progetto.

Il piano lavori riguarderà: l’asilo nido “Paese della Fantasia”, in via Carso 13 (Pindemonte), con l’installazione di un nuovo scivolo Modulo. La scuola primaria della sulla struttura Ponte mobile. Al Campo giochi “Valdonega”, in via Nievo, sostituzione gomme bordo e rivestimento legno del tappeto elastico. Ancora, al Campo giochi piazza Arsenale, sostituzione della rete di salto del tappeto elastico e del cestone con catene e snodi dell’altalena. Nel 2026 sarà sostituita anche l’altalena a due posti per i piccoli.

Al Campo giochi di via Torrente Vecchio (Avesa) sistemazione gioco teleferica. All’impianto di basket in via Porta Catena, nuovo cestello del canestro. Al campo giochi “La Girandola”, piazzetta Maestri del Lavoro (Bassona) sistemazione della struttura a 2 piattaforme Campus “Festival”. Al campo giochi “Tuttonostro”, in via San Marco, sostituzione di diversi componenti della struttura a 3 piattaforme.

Lavori, anche, al Campo giochi tra via Palladio e via Brunelleschi, con la sostituzione della pista di scivolamento dello scivolo.

Al Campo giochi “L’oasi”, in via Calderara – via F.lli Cervi, sistemazione del Tappeto elastico e installazione di un nuovo scivolo. Al Campo giochi “Maggiolino”, in via Friuli, installazione della nuova struttura calisthenics al posto delle strutture rimosse. Al Campo giochi via Santa Elisabetta, sistemazione dello scivolo. Al Campo giochi tra via Po e via Carisio, sistemazione della struttura gioco “Villaggio Nomadelfia”.

Al Campo giochi via Sacra Famiglia (civ. 5/13), sarà installata una nuova altalena e al Parco San Giacomo – area giochi interna, sistemato il Castello “Stoccolma” Eibe. All’asilo nido “Piccolo Principe”, in via Turandot, sistemazione dello scivolo. Alla scuola dell’infanzia “Villa Cozza”, in via Ponchielli, sistemiamo i giochi a molla “Meduse”. Al Campo giochi “Parco Baleno”, in via Plinio, sistemazione tappeto elastico e struttura a più piattaforme. La struttura arrampicata presente nel Campo giochi sarà invece sostituita nel 2026.

Ancora, al Campo giochi tra via Palestro e via Fedeli sarà installata una nuova struttura Sarba a 3 piattaforme con scivolo. Al Campo giochi in via Fedeli, in arrivo una nuova altalena. Al Campo giochi tra via Conegliano e via Campanella, sistemazione della struttura per l’arrampicata ruotante Hally Gally. Al Campo giochi in via Leonardo Da Quinto (Quinto) sarà installata una nuova altalena.

Nuova altalena anche al Campo giochi di via Silvestri (S. Maria in Stelle). Infine all’Area fitness di via Antonio Da Legnago, sistemazione delle panche fitness.