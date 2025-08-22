San Martino, spogliatoi nuovi di zecca per le scuole Barbarani

Lavori di riqualificazione degli spogliatoi della palestra della scuola Barbarani di San Martino Buon Albergo.

Sono in pieno svolgimento i lavori di riqualificazione degli spogliatoi della palestra della scuola Barbarani di San Martino Buon Albergo. L’intervento, avviato ad agosto approfittando della sospensione delle attività scolastiche e sportive, prevede il rifacimento completo dei quattro spogliatoi, con la demolizione e ricostruzione degli ambienti e la sistemazione dell’intero impianto di scarico. I lavori comprendono anche la messa in sicurezza e il rinforzo della soletta di sostegno situata al piano sotterraneo. L’investimento complessivo ammonta a 450 mila euro.

L’opera dovrebbe consentire di risolvere definitivamente i problemi legati alle infiltrazioni e al malfunzionamento degli scarichi che avevano comportato la chiusura di due spogliatoi. Salvo imprevisti di cantiere, entro settembre saranno pronti i primi due spogliatoi, così da permettere la ripresa delle attività sia alla scuola che alle società sportive che utilizzano la struttura. La conclusione dei lavori sugli altri due spogliatoi è prevista per fine ottobre, a completamento dell’intero progetto.

I nuovi spogliatoi saranno dotati di impianti moderni e funzionali: dalle mattonelle alle docce, fino ai servizi igienici, tutto sarà completamente rinnovato per garantire ambienti accoglienti, sicuri e adeguati alle esigenze dei giovani e dello sport.

Il sindaco: “Investimento significativo”.

“Si tratta di un investimento significativo per il nostro Comune – sottolinea il sindaco Giulio Furlani – che va nella direzione di migliorare la qualità e la funzionalità delle strutture sportive. Restituire alla comunità spazi moderni e sicuri significa investire sul benessere dei nostri ragazzi e su un futuro in cui lo sport continua ad avere un ruolo centrale nella crescita educativa e sociale”.

L’assessore allo Sport Andrea Aldegheri evidenzia: “Con questo intervento diamo una risposta concreta ai nostri ragazzi. La palestra Barbarani è un punto di riferimento per tante realtà sportive del territorio: poter contare su spogliatoi rinnovati e perfettamente funzionanti è fondamentale per garantire attività in condizioni ottimali. È un impegno che avevamo preso e che oggi si traduce in un risultato tangibile per la comunità”.