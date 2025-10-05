Il bilancio della polizia locale di Verona: 430 mila infrazioni stradali rilevate, 4,5 chili di droga sequestrati, 10 mila identificati.

Un anno di attività intensa per la polizia locale di Verona, che lunedì 6 ottobre festeggia il 159° anniversario della fondazione con numeri da record. Dal settembre 2024 ad agosto 2025 sono stati effettuati 33.948 servizi, con un impegno straordinario nella gestione della sicurezza urbana, della viabilità e dei grandi eventi che hanno caratterizzato la città.

Il comandante Luigi Altamura e l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi hanno presentato i dati: oltre 430 mila infrazioni stradali rilevate, 4,5 chili di droga sequestrati, più di 10 mila persone identificate e 1.407 Daspo urbani emessi. Potenziata anche la videosorveglianza, passata da 347 a 450 telecamere.

Gli interventi hanno riguardato non solo il contrasto a degrado, spaccio e accattonaggio organizzato, ma anche il controllo dei cantieri strategici per filovia, TAV e opere legate alle Olimpiadi 2026. Tra le priorità, la sicurezza stradale: 1.684 incidenti rilevati e 4 decessi, il numero più basso mai registrato in città.

Nonostante i risultati, il comandante Altamura ha ribadito la necessità di nuove assunzioni e strumenti legislativi per affrontare la crescente mole di lavoro in una città in costante trasformazione, sottolineando la “grave carenza di risorse rispetto alle attività messe in campo”. Le celebrazioni ufficiali si terranno lunedì 6 ottobre in piazza Bra, con la premiazione degli agenti distintisi durante l’anno.

Dati attività 2024/2025.

Sicurezza urbana e lotta al degrado, sono stati 4.507,54 i grammi di sostanze stupefacenti sequestrati e 205 le violazioni per accattonaggio accertate, fenomeno sempre più nelle mani di alcune famiglie provenienti dall’estero che ne hanno fatto un vero e proprio business.

L’introduzione del Daspo urbano ha permesso di allontanare alcuni soggetti dalle strade del centro: oltre diecimila le persone identificate, 1.407 i provvedimenti emessi contro i circa 600 dell’anno prima. Due le segnalazioni inviate alla Questura con richiesta di emissione di provvedimenti di allontanamento.

Il controllo sulla circolazione stradale, invece, registra circa 430.317 mila infrazioni, di cui oltre 42 mila per eccesso di velocità in calo, 163.097 per passaggio non consentito in Ztl e 106.914 nella corsia dedicata ai bus. In totale, sono stati 51.078 i punti decurtati, quasi raddoppiati rispetto ai 27.788 i punti decurtati dalla patente.

Complessivamente, sono stati 34.237 gli interventi gestiti dalla Centrale Operativa (33.562 nel 2022), fra cui i 1.633 gli incidenti stradali rilevati. Per la videosorveglianza, rafforzato il sistema di controllo, passato dalle 347 telecamere installate nel 2022 alle 450 del 2024.

Programma celebrazioni 6 ottobre.