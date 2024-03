Ecco i nomi dei i “bellissimi”, eletti Miss, Mister e Lady del Basso Veronese a Roncà.

Il Nevada Dancing di Terrossa di Roncà, è stato il palcoscenico della finale 2023 di Miss e Mister Basso Veronese: vediamo i nomi dei vincitori. Malak Blovazza, Cristina Cerisara e Michele Parolin sono stati proclamati i nuovi volti di Miss, Lady e Mister Basso Veronese 2023. I loro nomi si aggiungono a una lista di vincitori che hanno contribuito a rendere questo concorso un’icona di eleganza, bellezza e stile, nella provincia di Verona.

Con 18 edizioni alle spalle e un futuro radioso che si prospetta, il concorso di Miss e Mister Basso Veronese continua a incantare. La giuria composta il più da personaggi del mondo della moda, pubblicità e spettacolo, ha decretato i vincitori della 18esima edizione di “Miss, Lady e Mister Basso Veronese 2023“.

La classifica.

Primi classificati.

Miss Malak Blovazza, 19 anni studentessa di Pianiga (VE). “Lady” Cristina Cerisara, 56 anni di Santorso (VI). Mister Michele Parolin, 33 anni operaio di Cittadella (PD).

I tre vincitori saranno immortalati nella prossima locandina ufficiale del 2023, e andranno di diritto alla finale di Miss e Mister Europa 2024.

Secondi classificati con il titolo di “Miss e Mister Europa”.

Giulia Ballan 18 anni, segretaria di Cazzago di Pianiga (VE). Per le Lady a pari merito Diana Guerriero 56 anni, libera professionista di Piazzola sul Brenta (PD) e Madrilena Massignani, 55 anni assistente alla poltrona in un studio dentistico di Cornedo Vicentino (VI). Tommaso Zatta 24 anni contabile commerciale di Campodarsego (PD).

Al terzo posto con il titolo di “Miss, Viso Tv” Simona Agliardi 22 anni, futura estetista di Poncarale (BS).

La new entry: le “Lady”.

Quest’anno è stato un momento storico per il concorso, che ha visto una partecipazione eccezionale di più di 20 concorrenti provenienti da tutto il Veneto e dalla provincia di Brescia. Una delle novità più significative di quest’anno è stata l’introduzione della categoria “Lady”, che ha visto la partecipazione delle modelle over. Questo ha aggiunto un tocco di fascino e maturità alla competizione. Inoltre, il concorso ha stabilito un legame internazionale, collegandosi a Miss e Mister Europa, ampliando ulteriormente la sua portata e la sua importanza.

Organizzazione.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Culturale Fashion One, sotto la concessione del patron Jerry Brighenti, il quale ha condotto la serata insieme al supporto di Claudia Cavaliere, Miss Basso Veronese 2022. La serata è stata arricchita dall’esibizione dell’orchestra Luca Roncari e da tre emozionanti momenti di moda, durante i quali i finalisti del concorso hanno sfilato con abiti casual, eleganti e, per concludere in bellezza, in costume da bagno, ricevendo l’entusiasmo e l’applauso del numeroso pubblico presente.