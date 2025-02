Muore investito dal treno, viveva in provincia di Verona

Viveva in provincia di Verona, il 33enne investito dal treno sulla linea Milano – Venezia.

Era residente in provincia di Verona, il 33enne che ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno lungo la linea Milano-Venezia, nel tratto tra Peschiera e Desenzano. La disgrazia è accaduta nei pressi della vecchia stazione di San Martino della Battaglia, in provincia di Brescia.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto nella mattinata di ieri, quando alcuni passanti hanno notato la vittima tra la vegetazione a lato dei binari e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e le forze dell’ordine, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia ferroviaria e i carabinieri di Desenzano hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Ora sarà l’autopsia a stabilire con esattezza il momento del decesso, che potrebbe essere avvenuto anche uno o due giorni prima del ritrovamento.

Secondo i primi accertamenti, non si tratterebbe di un gesto volontario. È più probabile che l’uomo, forse cercando di attraversare i binari, sia stato colpito da un treno in transito. L’incidente ha provocato gravi disagi alla circolazione ferroviaria, con la linea bloccata per ore. Fino a tre ore di ritardo. Alcuni treni sono stati deviati.