Blitz all’alba contro la ‘ndrangheta: frode fiscale da 365 milioni, 12 misure cautelari, perquisizioni a Verona

Blitz all’alba della guardia di finanza contro la ‘ndrangheta: 12 misure cautelari, perquisizioni anche a Verona.

Dalle prime ore di questa mattina militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Brescia, stanno eseguendo 12 misure cautelari e il sequestro preventivo di oltre 8.5 milioni di euro.

Perquisizioni sono in corso nelle province Brescia, Torino, Verona, Reggio Emilia, Modena, Cremona, Milano, Monza-Brianza, Mantova, Varese, Catania e Reggio Calabria nonché in Spagna e Svizzera, nei confronti degli appartenenti a un’associazione per delinquere di matrice ‘ndranghetista, operativa nel territorio bresciano, dedita alla commissione di un’articolata frode fiscale di oltre 365 milioni di euro nel settore del commercio delle materie plastiche.