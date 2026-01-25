Anche i vigili del fuoco sono presenti al quartiere fieristico di Verona, dove si sta svolgendo il Motor Bike Expo.

Anche i vigili del fuoco sono presenti al quartiere fieristico di Verona, dove dal 23 al 25 gennaio si sta svolgendo la 18ª edizione del Motor Bike Expo a Verona. ​La fiera è punto di riferimento internazionale per il mondo delle moto special, custom e per la cultura motociclistica in generale, visitata da oltre 170mila visitatori e con più di 700 espositori.

Allo stand Motoclub vigili del fuoco Italia si possono ammirare da vicino motocicli d’epoca, utilizzati un tempo per gli interventi di soccorso tecnico urgente e colonne mobili in occasione delle grandi calamità naturali. Sono anche presenti alcuni quadricicli fuoristrada moderni, usati quotidianamente per i soccorsi in ambienti impervi, oltre a una moto da trial da gara portacolori VVF.

Grande interesse hanno suscitato i veicoli esposti e le informazioni riguardo le attività istituzionali e di settore, come il 6° Motoraduno raduno Internazionale dei vigili del fuoco che si svolgerà a Grado (GO) dal 14-17 maggio prossimo e altre attività di supporto sociale che da sempre contraddistinguono l’Asd Motoclub vigili del fuoco Italia.