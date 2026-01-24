Tamponamento sulla strada regionale 62 a Verona nord: due veicoli in fuga, tra i feriti anche una donna incinta e una bambina.

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 24, intorno alle 14, si è verificato un maxi tamponamento sulla strada regionale 62, a circa 300 metri dal casello di Verona nord, per chi proveniva da nord. Nell’incidente sono rimasti coinvolti otto veicoli; due di questi, una Bmw e una Lancia Y, si sono però allontanati dal luogo del sinistro senza prestare soccorso né attendere l’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Verona. Tra i feriti una donna incinta e la figlia di due anni, che ha riportato lievi escoriazioni ed è stata trasportata all’ospedale pediatrico di Borgo Trento.

I veicoli coinvolti sono una Dacia Sandero, due Fiat Panda, una Bmw X5, una Audi Q8 e una Bmw X3. I due mezzi fuggiti, una Lancia Y e una Bmw di colore bianco con evidenti segni d’urto, sono ora ricercati dal Nucleo Infortunistica.

La polizia locale ha già richiesto le immagini di videosorveglianza dell’autostrada del Brennero, che potrebbero aver ripreso il passaggio dei veicoli in fuga. I conducenti rischiano una denuncia penale e la sospensione prolungata della patente. L’appello degli agenti è a presentarsi spontaneamente negli uffici di via del Pontiere per fornire informazioni utili, evitando di aggravare ulteriormente la propria posizione.

Dall’inizio dell’anno sono già 81 i sinistri rilevati dalla polizia locale in soli 24 giorni.