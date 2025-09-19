Immagini e testimonianze per raccontare Gaza: in Sala Birolli a Verona, la mostra “Be My Voice”.

Da oggi venerdì 19 a domenica 21 settembre, la Sala Espositiva Comunale Renato Birolli ospita “Be My Voice – un diario per Gaza”. Si tratta di una mostra che unisce immagini e parole per raccontare la vita nella Striscia, tra difficoltà, resilienza e speranza. L’iniziativa è promossa da Verona per la Palestina e ARCI Breonico, con il sostegno della Circoscrizione 1 e di diverse realtà associative.

Il percorso espositivo intreccia le illustrazioni di Marcella Brancaforte con i testi di Alhassan Selmi, testimone diretto delle vicende quotidiane a Gaza, offrendo ai visitatori una lettura intensa e personale della realtà palestinese.

Sabato 20 settembre, alle 17, la mostra ospiterà anche un talk con testimonianza diretta: il giornalista e scrittore Raffaele Oriani dialogherà con il pubblico e con Selmi, in collegamento dalla Striscia di Gaza. Interverranno inoltre l’artista di Gaza Ola Al Sharif e la cooperante volontaria Giuditta Brattini, mentre Brancaforte racconterà il processo creativo alla base delle sue opere.

Gli orari di apertura della mostra saranno: venerdì 19 settembre dalle 12 alle 22, sabato 20 settembre dalle 9 alle 22 e domenica 21 settembre dalle 9 alle 12.