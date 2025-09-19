Verona, arrestato dalla polizia ricercato 51enne.

Ieri mattina la polizia di Stato ha arrestato un cinquantunenne rumeno, ricercato, nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona lo scorso 26 agosto.

L’uomo è stato rintracciato intorno alle 10.30 quando un equipaggio delle Volanti si è recato presso un supermercato di via Mameli per la segnalazione di un uomo che sarebbe evaso dai domiciliari.

Giunti sul posto e individuata la persona segnalata anche grazie alla descrizione fornita, a seguito degli accertamenti esperiti è effettivamente emerso che a carico dell’uomo, un cittadino rumeno di 51 anni già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione, pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso 26 agosto dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona.

Il cittadino rumeno è stato, così, condotto presso gli uffici della locale Questura e, terminale le formalità di rito, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Verona.