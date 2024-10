Morto il “Vito”, decano dei campanari di Dossobuono.

Morto il decano dei campanari di Dossobuono Vittorino Lonardi, figura storica e rispettata del paese di Dossobuono. Si è spento all’età di 90 anni dopo una breve malattia. Conosciuto da tutti come “Vito”, era il più anziano e tra i più esperti campanari della sua squadra, attiva nella frazione di Villafranca. Per oltre sessant’anni Lonardi ha suonato le campane della chiesa locale, dedicando gran parte della sua vita a questa antica tradizione. Nonostante l’avanzare dell’età, Vittorino ha continuato a frequentare regolarmente il campanile fino a pochi mesi fa.

Oggi, martedì 8 ottobre alle 15.30, il paese si riunirà per dargli l’ultimo saluto. La partenza è alle ore 15 dall’ospedale di Peschiera. Dopo la cerimonia funebre nella chiesa parrocchiale di Dssobuono, un concerto solenne di campane risuonerà in suo onore, un tributo a quell’uomo che per una vita intera ha dedicato il suo tempo e la sua passione all’arte campanaria.