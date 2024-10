Pulci a scuola, chiuse le scuole elementari di Peschiera

Pulci a scuola, chiuse le elementari di Peschiera.

A Peschiera del Garda, le elementari “Dante Alighieri” sono state chiuse temporaneamente a causa di un’infestazione di pulci. L’allarme è scattato quando durante la giornata scolastica, alcuni alunni di una classe hanno iniziato a grattarsi insistentemente. Le insegnanti, notando il disagio comune tra diversi bambini, hanno segnalato il problema alla direzione.

Immediatamente è stato deciso di fare uscire anticipatamente i bambini e i genitori sono stati contattati per venire a prenderli. Per evitare il rischio di diffusione dell’infestazione in altre parti della scuola, è stata disposta una disinfestazione d’urgenza di tutto l’edificio.

L’intervento ha richiesto l’utilizzo di prodotti chimici per eliminare le pulci, e questo non ha permesso di riaprire l’edificio subito. Per questo motivo, è stata decisa la chiusura straordinaria della scuola per un’intera giornata, in modo da garantire la sicurezza di alunni e personale.