Ristorazione in crisi: a Verona l’evento gratuito che insegna a “riempire il locale e aumentare i margini”.

Verona, ristorazione a un bivio: al Montresor Hotel di Bussolengo l’evento gratuito “Pienissimo Tour” che promette un “locale sempre pieno”. Il summit sarà capitanato da Giuliano Lanzetti, l’imprenditore attivo nella ristorazione e nella formazione che dal 2003 gestisce il Bounty di Rimini, uno dei locali più famosi d’Italia e punto di riferimento della Riviera Romagnola.

Cucine affollate, sale piene, ma conti che non tornano: è questa la fotografia della ristorazione veronese, un settore che negli ultimi anni ha visto moltiplicarsi i locali ma assottigliarsi sempre più i margini, complice il caro energia, il costo delle materie prime e la difficoltà – ormai cronica – di trovare personale qualificato.

In questo scenario arriva a Verona una tappa del Pienissimo Tour 2025, l’evento che sta facendo discutere il mondo del food. Lunedì 29 settembre, al Montresor Hotel Tower di Bussolengo, il protagonista sarà Lanzetti.

Da ristoratore a imprenditore.

Lanzetti lo dice senza giri di parole: “Il problema siamo noi. Restiamo legati al vecchio modello del ristoratore tuttofare, chiuso tra cucina e sala. Ma oggi sopravvive solo chi cambia mentalità, chi impara a fare impresa”.

Il suo approccio, già sperimentato con successo da centinaia di locali in Italia, ha dato vita al bestseller Pienissimo. Come riempire il tuo locale senza rimanerne schiavo, oltre 40 mila copie vendute. Un manuale che ha acceso i riflettori su un concetto semplice: il ristorante non è solo buon cibo, ma esperienza, marketing e capacità di costruire un brand riconoscibile.

Il “menu” della giornata.

Durante l’incontro di Bussolengo, Lanzetti porterà la sua ricetta per ristoratori pronti a fare il salto di qualità: strategie di marketing per riempire la sala senza affidarsi al caso. Gestione del personale e costruzione di una squadra motivata. Strumenti digitali per migliorare organizzazione e comunicazione, tecniche per aumentare i margini, senza sacrificare la qualità. Creazione di esperienze che spingano i clienti a tornare e a consigliare il locale. L’appuntamento è gratuito, ma i posti sono limitati.