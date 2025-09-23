Via al vaccino antinfluenzale: gratis per fasce a rischio

Verona, al via la campagna antinfluenzale: dal 1° ottobre vaccini gratis per anziani, fragili e bambini.

Dal 1° ottobre parte in tutta la regione, e naturalmente anche a Verona e provincia, la campagna antinfluenzale 2025/26. La Regione ha messo a disposizione quasi un milione di dosi gratuite, con un’attenzione particolare alle fasce più fragili: anziani, persone con patologie croniche, donne in gravidanza e bambini piccoli.

Dove vaccinarsi a Verona.

I cittadini potranno rivolgersi al proprio medico di base, al pediatra di libera scelta e alle farmacie aderenti. Inoltre, l’Ulss 9 Scaligera attiverà ambulatori dedicati alle vaccinazioni, con possibilità di prenotare online attraverso il portale regionale prenotavaccino.regione.veneto.it.

I cittadini che appartengono alle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale è gratuita possono rivolgersi: al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta. Alle Farmacie di Comunità aderenti, solo per soggetti maggiorenni. Agli ambulatori vaccinali territoriali, solo per gli utenti non presi in carico per la vaccinazione dal proprio Pediatra o Medico di Medicina Generale.

Vax day.

Due appuntamenti speciali, i “Vax Day” regionali del 26 ottobre e del 9 novembre, vedranno sedute straordinarie organizzate anche sul territorio scaligero. In queste date sarà possibile vaccinarsi senza grandi attese in sedi e orari dedicati.

Come prenotarsi.

Per i bambini residenti del distretto 1: la prenotazione va fatta tramite piattaforma web. Per i residenti nei distretti 2, 3 e 4: tramite telefono o e-mail direttamente presso le sedi vaccinali di appartenenza. Per gli adulti residenti del distretto 1: tramite piattaforma web. Per i residenti nei distretto 2, 3 e 4: la prenotazione va effettuata (se il proprio medico curante non vaccina), tramite telefono o e-mail direttamente alle sedi vaccinali di appartenenza.

Bambini e fragili al centro.

Novità di quest’anno, anche a Verona sarà disponibile il vaccino spray nasale per i più piccoli: 35 mila dosi in tutta la regione, dedicate ai bambini dai 2 ai 6 anni. Per gli adulti, la vaccinazione è raccomandata a chi soffre di patologie croniche (cardiopatie, diabete, Bpco, malattie oncologiche, obesità), agli over 60, agli ospiti delle case di riposo, ma anche a operatori sanitari, donatori di sangue e lavoratori dei servizi essenziali.

“Perché vaccinarsi”.

“Il vaccino non serve solo a prevenire i sintomi più fastidiosi dell’influenza, ma soprattutto a ridurre complicanze gravi che possono colpire cuore e polmoni”. Secondo i dati regionali, “immunizzarsi riduce di oltre un terzo il rischio di eventi cardiovascolari gravi nei soggetti a rischio”.