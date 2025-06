Torna a Montorio il Memorial Michele & Tommaso: la festa della vita

Montorio celebra il Memorial Michele & Tommaso: tre giorni di sport, musica e solidarietà per non dimenticare.

Dal 13 al 15 giugno, Montorio si trasformerà in un grande abbraccio collettivo per ricordare i piccoli Michele e Tommaso, tragicamente scomparsi quasi quattro anni fa nella ghiacciaia della Lessinia. Torna infatti, per la sua terza edizione, il Memorial Michele & Tommaso, una tre giorni di eventi promossa dall’associazione Save Moras Italia, con il patrocinio dell’8a Circoscrizione.

Non una commemorazione triste, ma una vera festa della vita, all’insegna dello sport, della musica, della solidarietà e del gioco. La location è il Circolo Primo Maggio di Montorio (via Lanificio 60), dove prenderanno vita attività pensate per coinvolgere famiglie, bambini, ragazzi e l’intera comunità.

Cuore dell’evento sarà il torneo di calcio, con una partita speciale che vedrà in campo le vecchie glorie della Serie A contro i piccoli Save Moras Kids. Ma non solo: ci saranno esibizioni di danza, una camminata tra colline e risorgive, e un torneo di calcetto balilla umano, per sorridere e stare insieme con leggerezza.

Accanto all’aspetto ludico e sportivo, il Memorial avrà anche una forte valenza sociale: l’associazione Save Moras promuoverà la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali del cordone ombelicale, con momenti informativi e testimonianze.

“È fondamentale fare cultura su questi temi – ha spiegato Elisa Barana, vicepresidente dell’associazione – perché nella donazione del midollo solo una persona su 100 mila è compatibile. Ma basta un prelievo per ridare tempo e speranza a chi sta lottando”.

Presente all’evento anche Vangelis Moras, ex difensore dell’Hellas Verona e presidente onorario di Save Moras, da anni impegnato in questa battaglia solidale in memoria del fratello scomparso per leucemia.