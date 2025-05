Estate in montagna: il Veneto rilancia il turismo alpino con nuove proposte.

Il Veneto punta sulla montagna in estate: dopo una stagione invernale positiva, anche le località alpine della regione rilanciano con aperture anticipate e offerte nuove, trasformando la montagna in una meta turistica per tutte le stagioni.

Tra i primi a ripartire c’è la cabinovia del Passo Pordoi, già operativa dal 21 maggio, mentre a Cortina d’Ampezzo e al Lagazuoi gli impianti si rimetteranno in moto dal 31. L’obiettivo, condiviso con Anef (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari), è chiaro: destagionalizzare l’offerta turistica, allungare il calendario delle attività e intercettare un pubblico più ampio, inclusi anziani, famiglie e persone con disabilità.

Non solo sci: oggi la montagna si vive anche con passeggiate, picnic panoramici, escursioni in bici, fotografia, arrampicata e parapendio. Esperienze accessibili a tutti, con un impatto positivo anche sulle economie locali.

Secondo Anef: “Servono investimenti ma anche un lavoro coordinato tra pubblico e privato“. tra le proposte, “vacanze scolastiche scaglionate per favorire flussi turistici più distribuiti”.