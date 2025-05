Baby prostituzione e abusi su minori: veronese condannato

Giro di prostituzione di minori, condannato veronese per abusi: per lui 7 anni e 4 mesi.

Veronese residente nel Cesenate, è stato condannato a sette anni e 4 mesi di carcere dal tribunale di Bologna per gravi reati legati alla violenza sessuale su minori e allo sfruttamento della prostituzione.

Come riporta L’Arena, i fatti risalgono al periodo della pandemia, quando l’imputato ha adescato ragazzine di appena 12 anni attraverso le chat, coinvolgendole in un giro di incontri con adulti in cambio di denaro, regali o ricariche telefoniche.

La vicenda è emersa nel 2022, quando una delle giovanissime vittime è stata trovata in strada da un passante, in evidente stato di shock. Il racconto della minore ha aperto la strada a un’indagine che ha portato a scoprire un sistema organizzato di sfruttamento e diffusione di materiale pedopornografico.

Insieme al veronese è stato condannato anche un secondo uomo, identificato come cliente abituale, a sei anni di reclusione. Soltanto una famiglia tra quelle delle vittime ha scelto di costituirsi parte civile, ottenendo un risarcimento di 100mila euro.