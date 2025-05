La carica dei 45 mila: ecco com’è andata alla Verona Sport Expo

Sport Expo Week 2025: a Verona 45 mila giovani protagonisti dello sport.

Oltre 45 mila giovani, una settimana intera di sport, inclusione e divertimento: si è conclusa con successo l’edizione 2025 della Sport Expo Week a Verona, un evento che ha trasformato la città in una grande palestra a cielo aperto.

Da venerdì 23 a domenica 25 maggio, i padiglioni di Veronafiere hanno accolto migliaia di bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con oltre 40 discipline sportive da provare. Non solo: la manifestazione ha coinvolto anche i più piccoli (3-8 anni) con i Playground nei parchi cittadini, e gli studenti delle superiori con Sport in Piazza, andato in scena a Cittadella e Piazzale XXV Aprile.

Lo sport, vissuto in ogni sua forma, è stato il grande protagonista: esibizioni di cheerleading, ginnastica ritmica, pattinaggio, rugby, baskin e arrampicata hanno animato i padiglioni, insieme a momenti speciali come la presenza delle mascotte olimpiche e dei trofei ufficiali di Coppa Davis, Billie Jean King Cup e del Mondiale Under 20 di rugby.

Spazio anche alla riflessione, con il convegno “Facciamo sport… anche contro la violenza”, che ha messo in evidenza il ruolo educativo dello sport nella prevenzione dei comportamenti violenti e nel contrasto agli stereotipi di genere.