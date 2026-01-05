Il mito di Miles Davis rivive: Paolo Fresu incanta il Teatro Ristori

Appuntamento con il mito: Paolo Fresu racconta Miles Davis al Teatro Ristori.

Al Teatro Ristori, sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 alle ore 20.30, ospite una delle figure più carismatiche della musica contemporanea: Paolo Fresu. Attraverso una sapiente fusione di suoni, parole e suggestioni visive, Fresu non si limita a eseguire i brani storici del “divino” Miles, ma ne racconta l’anima e l’evoluzione artistica.

Il trombettista sardo porterà sul palco scaligero “Kind of Miles”, un progetto che va ben oltre il semplice concerto tributo. Si tratta di un’opera teatrale e musicale concepita per evocare l’universo visionario di Miles Davis, l’artista che ha rivoluzionato il jazz e la musica del XX secolo.