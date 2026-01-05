“Libiamo” con Verdi al 2026: concerto gratuito al Caffè Dante

Note di “Opera Classics” a Verona: concerto di musica lirica gratuito al Caffè Dante Bistrot.

Verona, città della lirica per eccellenza, brinda al 2026 con un concerto gratuito: giovedì 8 gennaio, alle ore 18, al Caffè Dante Bistrot c’è “Opera Classics”. Si tratta di un appuntamento a ingresso libero pensato per celebrare l’inizio dell’anno tra melodie senza tempo e atmosfere raffinate.

Protagonisti della serata saranno il maestro Sergio Grandi alla tastiera e il mezzosoprano Serena Romanelli. Quest’ultima, eccellenza del territorio diplomata al Conservatorio Dall’Abaco, è nota per una voce calda e una presenza scenica capace di rendere ogni esecuzione un’esperienza intima e profonda.

Il programma musicale è stato pensato per incantare sia i melomani esperti che i semplici curiosi. Si spazierà dalla celebre e seducente Habanera di Bizet alla dolcezza di O mio babbino caro di Puccini, per poi concludere in bellezza con l’immancabile e festoso Brindisi dalla Traviata di Verdi.