Gran Marcia di San Valentino: info, costi e iscrizioni per l’evento di Bussolengo.

Domenica 1 febbraio 2026 a Bussolengo, è tutto pronto per la 53esima edizione della Gran Marcia di San Valentino. Si tratta della manifestazione ludico-motoria a passo libero che, anno dopo anno, continua a richiamare centinaia di appassionati e famiglie.

I percorsi.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Bussolengo, prevede il ritrovo e la partenza al Centro Sociale di via Don Calabria. I partecipanti potranno scegliere tra due diverse tipologie di tracciato, pensate per soddisfare sia i camminatori della domenica che i corridori più allenati. Un percorso da 7 km pianeggiante e uno da 14 km dal profilo ondulato. La partenza è fissata in una fascia oraria che va dalle 8:00 alle 9:00, con il termine della manifestazione previsto per le 11:30.

Iscrizioni.

L’organizzazione ha definito le scadenze per le iscrizioni: i gruppi avranno tempo fino alle ore 22:00 del 30 gennaio, mentre i singoli partecipanti potranno iscriversi fino alle 9:00 del giorno stesso della marcia. La quota di partecipazione è fissata a 2,50 euro con un supplemento di 1 euro per i non tesserati, comprensivo di assicurazione infortuni.

La sicurezza del percorso sarà garantita dalla presenza dell’Ambulanza SOS di Sona, della Polizia Urbana, dei Carabinieri in congedo e della Protezione Civile. L’evento è omologato dall’Unione Marciatori Veronesi.