Incidente sulla strada Grezzanella a Villafranca, ciclista 50enne investito: è grave.

Incidente sulla strada Grezzanella, a Villafranca, nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 gennaio: un ciclista è stato investito. Secondo una prima ricostruzione, l’investimento è avvenuto intorno alle 16.30, per cause ancora da accertare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica:lo sfortunato ciclista, un uomo di circa 50 anni, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.

++ notizia in aggiornamento ++