Sessanta richiedenti asilo e un operatore senza riscaldamento nel Centro di accoglienza straordinaria (CAS) di Vaccamozzi, a Erbezzo.

Sessanta richiedenti asilo e un operatore avrebbero trascorso le festività natalizie senza riscaldamento nel Centro di accoglienza straordinaria (CAS) di Vaccamozzi, ad Erbezzo, sull’altopiano della Lessinia. A denunciarlo è l’Osservatorio Migranti Verona, che ha inviato un esposto formale alla Prefettura di Verona, al sindaco del Comune e al Garante regionale dei Diritti della Persona.

Secondo quanto segnalato, il riscaldamento dell’ex struttura demaniale sarebbe rimasto inattivo dal 24 dicembre a causa della mancanza di gasolio, nonostante le temperature minime in zona abbiano toccato i –5 gradi, con ulteriori cali nei giorni successivi. La fornitura del combustibile, spiegano i firmatari dell’esposto, è a carico della Prefettura.

L’Osservatorio chiede un intervento immediato per ripristinare il riscaldamento o, in alternativa, il trasferimento urgente degli ospiti in strutture considerate adeguate. Nel documento si sollevano anche interrogativi sulle eventuali responsabilità e su presunti ritardi già segnalati nei mesi precedenti, oltre a criticità nella gestione del centro, definito “isolato e inadeguato per il numero di persone accolte”.