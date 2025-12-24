Previsioni meteo, sarà un Natale con la pioggia a Verona, neve sulle montagne oltre i 1200 metri. Dopo, freddo in arrivo.

Secondo le previsioni meteo, sarà un Natale con un po’ di pioggia a Verona, prima dell’arrivo del freddo vero. Un ciclone mediterraneo sta infatti per investire l’Italia proprio nelle festività natalizie, portando un cambiamento netto dopo settimane di temperature miti.

A Verona e provincia, oggi, giornata della vigilia, sarà caratterizzata da piogge diffuse, mentre sulle alture di Lessinia e Monte Baldo tornerà la neve con accumuli significativi, con quota neve tra i 1200 e i 1500 metri. Il giorno di Natale si presenterà inizialmentegrigio e umido, seguito da un progressivo calo termico che renderà l’atmosfera più invernale a partire da Santo Stefano.

Vigilia di Natale (24 dicembre).

Cielo coperto con precipitazioni diffuse, più intense nel pomeriggio e in serata. In città previsti accumuli intorno ai 20-30 mm, con temperature ancora miti intorno ai 10-12°C. Sulle alture, la quota neve si abbasserà progressivamente dai 1500 metri fino ai 1200 metri: in Lessinia e sul Baldo previsti accumuli tra 20 e 40 cm.

Natale (25 dicembre).

Giornata grigia e umida, con possibili piogge residue al mattino e un lento miglioramento nel pomeriggio. Temperature in lieve calo, ma ancora non rigide. Il transito di aria più fredda da est contribuirà a un’atmosfera natalizia più consona alla stagione.

Santo Stefano (26 dicembre).

Miglioramento sensibile con schiarite e ritorno del sole, ma ingresso di correnti fredde di bora. Dalla sera il clima diventerà più rigido, con minime che sabato mattina potranno scendere sotto zero nelle zone di campagna (fino a -2°C). Dopo le feste, le temperature scenderanno ulteriormente, con un’ondata di freddo continentale attesa per fine anno e inizio 2026.