Il 1° Memorial Baby Matti, in programma dal 26 luglio al 10 agosto 2025 presso il Circolo Tennis Scaligero di Verona.

Un torneo di tennis, ma non solo: è il 1° Memorial Baby Matti, in programma dal 26 luglio al 10 agosto 2025 presso il Circolo Tennis Scaligero di Verona. Un torneo Fitp Maschile Open con montepremi da 4.000 euro con un messaggio importante.

Organizzato dalla Fondazione Tra Terra e Cielo, con il patrocinio della Provincia di Verona e in collaborazione con il Circolo Tennis Scaligero e l’associazione “Un sorriso alla volta”, questo torneo vuole sensibilizzare sull’importanza del sostegno psicologico alle famiglie che si trovano ad affrontare la perdita più dolorosa: quella di un figlio.

“Vivere portando avanti l’amore che ci hanno lasciato significa onorarli. Significa trasformare il dolore in qualcosa di potente. Questo torneo è il nostro modo per farlo”, hanno scritto sui social Elisa e Jacopo, genitori di Mattia “volato in cielo a soli due anni e mezzo”.

I fondi raccolti saranno destinati alla Fondazione Tra Terra e Cielo per l’acquisto di una “Ludi Barella” per il reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale di Borgo Trento: “Sarà una barella speciale, utilizzata per portare i piccoli a fare esami o per spostamenti interni, per rendere più leggero la loro permanenza in ospedale.

“Jacopo ed Elisa, prima ancora che associati del nostro Circolo, sono due amici – ha aggiunto il presidente del Circolo Tennis Scaligero, Andrea Bonomini. – Ho vissuto da vicino il loro dolore e ho visto con quanta forza lo hanno trasformato in un gesto concreto di aiuto per altri genitori, grazie alla fondazione tra terra e cielo. Come Circolo, siamo sempre stati al loro fianco e siamo felici di poter partecipare anche a questo momento così significativo. Sono un esempio di coraggio e di speranza.

“Energia positiva per aiutare gli altri”.

Il Capo di Gabinetto della Provincia, Filippo Rando, ha portato i saluti del presidente Flavio Pasini, che ha voluto sottolineare come: “Talvolta le iniziative dei cittadini segnano una pista, poco o per nulla tracciata prima, di un servizio utile alla comunità. È il caso dell’Associazione Tra Terra e Cielo. Elisa e Jacopo hanno ‘invertito la fase’ trasformando un lutto in un’energia positiva per aiutare gli altri. Risalto va dato anche al Circolo del Tennis Scaligero per la sensibilità e per aver colto questa opportunità. Credo che sia una delle prime tra le molte tappe future: questo progetto merita una crescente attenzione delle istituzioni e la risposta di tante associazioni, sportive e non, pronte a farsi testimonial di questi valori e servizi e a lavorare insieme a Tra Terra e Cielo”