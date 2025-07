Dal Rock al Soul: le ultime quattro notti del Mura Festival 

Verona, Mura Festival: si spalanca per quattro sere il palcoscenico dei concerti gratuiti.

Dal 24 al 27 luglio il Mura Festival accende Verona con quattro serate di concerti gratuiti che iniziano sempre alle 21:15. Un weekend lungo dedicato alla musica originale, ai tributi ai grandi classici e ai nuovi talenti, con contaminazioni internazionali e tanti generi diversi.

Si parte giovedì 24 luglio con i giovani artisti veronesi. Sul palco Chianluca, cantautore di Villafranca di Verona che mescola cantautorato italiano, pop-rock britannico e sperimentazione elettronica. Con lui anche Oliver Kaufmann, classe 2000, che porta un brit-rock energico e melodico, ispirato agli Oasis e ai Beatles.

Venerdì 25 luglio spazio all’electrosoul con Callmeback, giovanissima artista veronese che unisce elettronica, RnB e funk. La serata continua con The Matt Project, band italiana che ha conquistato anche i palchi internazionali grazie a un mix esplosivo di soul, funk e pop-rock.

Sabato 26 luglio si celebra il compleanno di Mick Jagger con The Stoned, una delle tribute band più amate dei Rolling Stones. Un concerto che promette un tuffo nell’epoca d’oro del rock britannico tra chitarre e grandi classici.

Il gran finale è affidato a Stanthony, domenica 27 luglio. Artista veronese, autore, produttore e polistrumentista, Stanthony chiuderà il festival con un live soul elegante e potente. In trio con batteria e basso, porterà sul palco i brani del suo ultimo album, pezzi inediti e rivisitazioni di giganti come Justin Timberlake, Pino Daniele e Stevie Wonder.